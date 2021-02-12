Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Открыто голосование в состав Совета предпринимателей Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Открыто голосование в состав Совета предпринимателей Москвы

Анастасия Колоскова

Город

На сайте Moscow.Business началось голосование за кандидатов в Совет предпринимателей Москвы, результаты которого станут известны 26 февраля. Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

— К нам на рассмотрение поступило более 500 заявок. Одним из ключевых критериев при выборе кандидатов стала готовность участвовать в разработке совместных решений для поддержки малого бизнеса Москвы и способах улучшения деловой среды в городе, — сообщил глава департамента Алексей Фурсин.

Планируется, что экспертно-совещательный орган будет действовать при столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития и штабе по защите бизнеса Москвы с начала марта.

Он сможет обеспечить диалог между бизнесом и властью, а также оказывать помощь в разработке мер поддержки малого и среднего бизнеса и работать над снижением административных барьеров.

Отмечается, что в составе совета будут функционировать 21 рабочая группа, в состав которых войдут представители торговли, промышленности и строительства, сферы образования, индустрии красоты, социального предпринимательства и других сфер.

Голосование продлится до 19 февраля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Владимир Ефимов: Инвесторы арендовали у города недвижимость на один миллиард рублей

бизнеспредпринимателиголосование
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Все мнения
О проекте