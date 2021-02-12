Открыто голосование в состав Совета предпринимателей Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На сайте Moscow.Business началось голосование за кандидатов в Совет предпринимателей Москвы, результаты которого станут известны 26 февраля. Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

— К нам на рассмотрение поступило более 500 заявок. Одним из ключевых критериев при выборе кандидатов стала готовность участвовать в разработке совместных решений для поддержки малого бизнеса Москвы и способах улучшения деловой среды в городе, — сообщил глава департамента Алексей Фурсин.

Планируется, что экспертно-совещательный орган будет действовать при столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития и штабе по защите бизнеса Москвы с начала марта.

Он сможет обеспечить диалог между бизнесом и властью, а также оказывать помощь в разработке мер поддержки малого и среднего бизнеса и работать над снижением административных барьеров.

Отмечается, что в составе совета будут функционировать 21 рабочая группа, в состав которых войдут представители торговли, промышленности и строительства, сферы образования, индустрии красоты, социального предпринимательства и других сфер.

Голосование продлится до 19 февраля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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