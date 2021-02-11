Владимир Ефимов: Инвесторы арендовали у города недвижимость на один миллиард рублей

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Инвесторы арендовали у города 735 нежилых помещений на один миллиард рублей общей площадью 100 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что высокие показатели наблюдаются в столице второй год. Чаще всего недвижимость арендуют в Южном, Северном и Восточном административных округах.

— Более 80 процентов помещений в 2020 году арендовали представители малого и среднего предпринимательства. Это 614 объектов общей площадью 68,5 тысячи квадратных метров, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Многие бизнесмены берут недвижимость для стрит-ретейла на первых этажах жилых домов, где в итоге размещают магазины, кафе или салоны красоты.

Для предпринимателей действуют льготные цены на аренду с 2017 года. Стартовые ставки на аукционах для подвальных помещений составляют 1 тысяча рублей за один квадратный метр в год, для надземной части зданий — 4750 рублей за 1 квадратный метр в год.

Если торги признают несостоявшимися, то помещения могут выставить на повторные торги по сниженной цене — на 30 процентов ниже минимальной ставки предыдущего аукциона.

​— Самое маленькое помещение, которое арендовали по льготной ставке представители малого и среднего бизнеса, находится в районе Соколиная Гора. Его площадь составляет всего 1,8 квадратного метра. Самое большое помещение расположено в районе Строгино: его площадь превышает тысячу квадратных метров, — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Уточняется, что в районе Раменки арендовали самое большое коммерческое помещение: его площадь составила 1,9 тысячи квадратных метров. В Хамовниках сняли самое маленькое — площадью 13,2 квадратного метра.

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