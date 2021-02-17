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Изображения самой бюджетной модели Tesla появились в Сети
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Изображения самой бюджетной модели Tesla появились в Сети

Анастасия Волоснова

Технологии

В интернете появились фотографии, благодаря которым можно сделать выводы о возможном дизайне нового электрокара от компании Tesla. Об этом сообщает Electrek со ссылкой на бразильского дизайнера Клебера Сильва.

У дизайнера оказался набросок внешнего вида нового автомобиля Tesla Model 2. Согласно снимкам Сильва, машина представляет собой компактный хетчбэк. Передняя часть автомобиля похожа на старую модель Tesla Model 3.

Изображения самой бюджетной модели Tesla появились в СетиФото: electrek.co

По предварительным данным, новый электрокар будут продавать за 25 000 долларов. Данная цена является самой низкой среди всей линейки автомобилей компании Илона Маска. Новый электрокар должен стать самой доступной для потребителя моделью.

Уточняется, что производством машины в настоящее время занимается подразделение компании в Китае, но продавать машину будут по всему миру.

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