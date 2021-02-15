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Кремль оценил предложение Маска пообщаться с Путиным в новой соцсети
Фото: Instagram @ elonmusk

Кремль оценил предложение Маска пообщаться с Путиным в новой соцсети

Кирилл Николаев

Общество

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал интересным предложение основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска пообщаться с Владимиром Путиным в новой социальной сети Clubhouse. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает РИА Новости.

Песков напомнил, что российский лидер не использует социальные сети.

— В целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, — отметил он.

Ранее Илон Маск предложил Владимиру Путину побеседовать в приложении Clubhouse — голосовой социальной сети, где пользователи беседуют в виртуальных комнатах-чата. Американский предприниматель отметил, что для него было бы большой честью поговорить с президентом России.

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