Финансист объяснил, зачем Центробанк наращивает вложения в ценные бумаги США

Фото: Moscow-live

Процесс наращивания объема вложений в государственные ценные бумаги США проводят по стратегии Центробанка России. Об этом заявил независимый финансовый эксперт Александр Трифонов в беседе с изданием «Экономика сегодня».

Власти России увеличили объем вложений в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов с 4,9 миллиарда до 6,011 миллиарда долларов. Это произошло с ноября по декабрь 2020 года, о чем свидетельствуют документы министерства финансов США, опубликованные 16 февраля текущего года.

— Такая политика проводится в рамках диверсификации — Центральный банк России хочет разнообразить все свои резервы в виде евро, долларов, ценных бумаг Европейского центрального банка, бумаг некоторых устойчивых экономик Европы, например, Швейцарии или Великобритании, — объяснил Трифонов.

Он выразил мнение о том, что для дальнейшего расширения регулятор принял решение о вложении в облигации США.

Читайте также: Финансовый аналитик рассказал, почему хранить средства в криптовалюте опасно