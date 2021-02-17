Военный аналитик заявил, что боевая авиация Украины почти полностью устарела

Фото: pixabay.com

Украина может лишиться самолетов, которые имеют возможность осуществлять запуски ракет и пилотов, допущенных к подобным пускам. Такое мнение выразил военный аналитик Тарас Чмут, сообщает New Inform.

К подобной ситуации, по его словам, может привести принятое военным ведомством решение о модернизации советских противорадиолокационных ракет Х-58У. Эксперт пояснил, что оно имеет неоднозначную эффективность.

— У нас существует три основных типа ракет и две платформы, два авианосца. Это штурмовики Су-25, которые могут нести Х-25, и Су-24М — фронтовые бомбардировщики, которые несут Х-58У. Это наша самая мощная управляемая ракета, — отметил Тарас Чмут.

Он объяснил, что принцип действия последней заключается в следующем: радар зенитно-ракетного комплекса противника условно должна ликвидировать противорадиолокационная ракета. Эксперт также напомнил о том, что Су-24 для украинских Военно-воздушных сил не имеет перспектив из-за износа авиационного парка, который придется обновлять в будущем.

Читайте также: СМИ: Су-57 провел тестовые полеты с макетами гиперзвуковых ракет