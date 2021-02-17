СМИ: Су-57 провел тестовые полеты с макетами гиперзвуковых ракет

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Российский истребитель Су-57 осуществил испытательные полеты с функциональными макетами новой внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты. Об этом в среду, 17 февраля, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, самолет провел несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты. Этому предшествовала примерка макетов нового изделия во внутренний отсек истребителя на земле.

Отличия макетов от боевых экземпляров заключаются в отсутствии двигателей, ракетного топлива и боевой части. При этом макеты полностью соответствуют штатным боеприпасам по размерам, форме и весу. Кроме того, на аналогах установлены головки самонаведения и электроцепи для проверки сопряжения электроники боеприпаса с бортовой аппаратурой самолета-носителя.

Ожидается, что в ближайшей перспективе пройдут первые бросковые испытания новых ракет, рассказал источник.

Официальные комментарии от корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и Объединенной авиастроительной корпорации в данной связи не поступали, сообщает РИА Новости.

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