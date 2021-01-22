«Пенициллин» в российской армии: что известно об уникальной боевой технике

На вооружение российских войск поступил новый разведывательный комплекс «Пенициллин». Что он из себя представляет, какими преимуществами обладает — в материале «Вечерней Москвы».

Российская разведка станет еще мощнее и надежнее. Испытания этой системы закончились еще в конце 2018 года. И вот сегодня, спустя почти два года, на вооружение нашей армии поступил новейший комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин».

Генеральной задачей этого комплекса является поиск местонахождения вражеских артиллерийских комплексов (реактивных и ствольных), а также зенитных и тактических ракет. Благодаря современным технологиям «Пенициллины» могут засечь тепловые и акустические следы выстрелов вражеской артиллерии и разрывов снарядов. После этого они выводят на электронную карту точнейшие координаты этих орудий.

Помимо разведки артиллерии этот комплекс обеспечивает радиосвязь АСУ с внешними абонентами на дистанции в 40 километров. Комплекс выявляет расположение одиночной цели уже спустя пять секунд после того, как она начала открывать огонь.

Быстрота и точность выявления вражеской артиллерии обеспечивается за счет комбинирования звуковой и тепловой разведки, которые установлены на «Пенициллинах». На ранее известных стоит обычная радиолокация. Благодаря таким свойствам «Пенициллин» почти невозможно заглушить или найти при помощи радиочастот.

«Пенициллин» неприхотлив. Он также эффективно может работать в Сахаре при +50, так и при 40-градусном морозе где-нибудь в Арктике. Причем как днем, так и ночью. Удобство системы кроется и в маневренности. Она легко устанавливается на шасси грузовиков КамАЗ. Оптико-электронная разведывательная модель крепится на подъемную мачту.

Главный плюс новейшей разведсистемы состоит в том, что в нем есть все преимущества радиолокационных комплексов контрбатарейной борьбы и звукометрических систем. А вот все их недостатки минимизированы или сведены к нулю.

Когда шли испытания «Пенициллинов», специализирующееся на военных вопросах американское издание The National Interest указало на отличие российского образца от иностранных конкурентов. Журнал сообщал, что они функционируют на новом принципе звукового и температурного поиска, а их обнаружение сводится к минимуму благодаря отсутствию радиолокационного излучения.

Обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов обращает внимание, что над этими системами российская оборонная промышленность трудится длительное время.

— Сам по себе «Пенициллин» — интересная разработка, хотя над подобными системами российская военно-инженерная мысль трудится давно. Можно отметить пока еще существующий в единственном экземпляре тепловой пеленгатор, способный определить за 14 километров в пассивном режиме любой летательный аппарат даже весом в несколько сот граммов. Он разрабатывался для потребностей ВМФ и обеспечивает не секторный, а круговой обзор на 360 градусов, — отметил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Чтобы быть эффективным, «Пенициллин» должен работать в связке с артиллерийской установкой. Например, с такой системой, как «Малка». Это обеспечит подавление огня противника.

— Необходим модуль сопряжения, работающий про сетецентрическому принципу (ИТСД), — пояснил военный эксперт.

Известные из открытых источников американские контрбатарейные радары, например, все семейство AN/RPQ в двух основных модификациях, которые поставлены США Украине, излучают волны. Поэтому по понятным причинам проигрывают нашему «Пенициллину», подчеркнул Артамонов.

Резюмируя, можно сказать, что новая система «Пенициллин» станет незаменимой для поиска вражеских тактических и зенитных ракет, а также реактивной и ствольной артиллерии.

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