Москвичам рассказали, в какие страны экспортируют столичные кондитерские изделия

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Столичные кондитеры экспортировали около 70 тонн своих изделий в 61 страну за 2020 год. На официальном сайте мэра Москвы рассказали, где за рубежом можно найти московские сладости.

Согласно данным центра «Моспром», в прошлом году за 11 месяцев московские кондитеры экспортировали изделия на 166 миллионов долларов, что на 11 процентов больше, чем в 2019 году. Уточняется, что чаще всего кондитеры продают за границу шоколад. В 2020 году его экспортировали на 80,45 миллиона рублей.

— На втором месте — мучные кондитерские изделия, которых отправили за рубеж на 61,45 миллиона долларов, рост экспорта составил 17 процентов. На третьем месте — сахаристые кондитерские изделия, среди которых фруктовая пастила, желейные конфеты, леденцы. Их закупили на 24,12 миллиона долларов, что на девять процентов больше, чем в 2019 году, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сладости от московских производителей можно увидеть не только в странах СНГ, Германии и США, но и в государствах Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона.

— Например, один из столичных производителей меда-суфле открыл свое кафе в Дубае. В 2020 году организация заключила контракты на поставку продукции в Саудовскую Аравию на 10,5 тысячи долларов и в Катар на 10,3 тысячи долларов, — отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В прошлом году экспорт в Саудовскую Аравию увеличился в два раза. В частности, в страну предпочитают ввозить шоколадную продукцию. Планируется, что к 2024 году экспорт может превысить два миллиарда долларов. В 2021 году планируется вывезти в страну сладостей на сумму около миллиона рублей.

—Еще одним фактором повышения спроса на столичную кондитерскую продукцию может стать высокий уровень потребления шоколадных кондитерских изделий. Объединенные Арабские Эмираты эксперты относят к лидерам по импорту шоколада в регионе, за ними следует Саудовская Аравия. В 2019 году эти страны импортировали на 672,88 миллиона долларов и 516,39 миллиона долларов соответственно, — пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Отмечается, что чаще всего московские кондитеры сотрудничают с азиатскими странами. В Китае, Японии и Корее существует большой интерес к российским сладостям. В страны отправляют конфеты, печенье и шоколад.

— Локальные азиатские производители способны удовлетворить внутренний спрос в сегменте низкой и средней категории, а рынок дорогостоящей продукции остается открытым для зарубежных производителей. Рост доходов и улучшение качества жизни позволяют жителям азиатских стран внимательнее и строже выбирать продукты, а импортные сладости они традиционно считают качественными, — пояснила генеральный директор центра «Моспром» Наталья Шувалова.

Считается, что в Азии потребители готовы экспериментировать и пробовать сладости с новыми ингредиентами. Кроме того, тренд на здоровое питание делает популярной еду из ягод и фруктов среди кондитерских изделий. В Китай в 2021 году планируют экспортировать изделия на семь миллионов долларов, в Японию — на 250 тысяч долларов, в Республику Корея — на 150 тысяч долларов.

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