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Музей Победы покажет уникальные документы в рамках «Библиотечного дня»
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы покажет уникальные документы в рамках «Библиотечного дня»

Татьяна Плотникова

История
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы с 16 февраля реализует проект «Библиотечный день», в рамках которого предлагает всем желающим ознакомиться с уникальными историческими документами о Великой Отечественной войне.

Посетители смогут детально ознакомиться с документами и фотографиями, размещенными в 58 мультимедийных комплексах. Например, в разделе экспозиции «Подвиг народа», где воссоздана библиотека блокадного Ленинграда, расскажут об общественных организациях и ведомствах, музеях и архивах, образовании и культуре в годы Великой Отечественной.

В электронном читальном зале можно найти периодические издания времен войны, книги для детей и взрослых, выпущенные в 1940-х годах.

Кроме того, посетители смогут прочесть раритетные книги из фондов музея. На стеллажах библиотеки размещено около 400 книг и несколько сотен газет и журналов.

В целом в экспозиции «Подвиг Народа» представлены тысячи статей и иллюстраций, в том числе переданных Музею Победы из региональных архивов.

Вход на экспозицию осуществляется по билетам и в соответствии с графиком работы музея.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Музей Победы откроет выставку «Моторы войны». Посетители смогут увидеть обновленную экспозицию, на которой представлена редкая коллекция автопрома 1930–1940-х годов СССР, Соединенных Штатов, Италии, Франции, Германии и Великобритании.

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