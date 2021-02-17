Матвиенко спрогнозировала сроки снятия ограничений по коронавирусу в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Основные ограничения, которые были введены в России из-за коронавирусной инфекции, будут сняты к концу мая 2021 года. Подобное мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 17 февраля.

— Мы всех призываем не торопиться отменять масочный режим, в Совете Федерации сохраняется специальный пропускной режим, — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Она выразила надежду, что к концу мая организаторы Невского международного экологического конгресса смогут провести мероприятие в очном формате.

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