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МВД предупредило россиян о случаях мошенничества с подменой телефонных номеров
Фото: Pexels

МВД предупредило россиян о случаях мошенничества с подменой телефонных номеров

Кирилл Николаев

Происшествия

В настоящее время участились факты телефонного мошенничества, связанного с незаконным использованием подменных абонентских номеров. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили на сайте МВД России.

Сотрудники МВД раскрыли схему мошенничества. Человеку звонит незнакомец и представляется сотрудником банка. Он сообщает, что злоумышленники пытаются оформить в банке онлайн-кредит на его имя. Жертву убеждают в необходимости самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить поступившие на банковскую карту деньги и перечислить их на якобы резервный счет для мгновенного погашения кредита. Номера телефонов, которые задействованы в криминальных схемах, могут быть закреплены за банками и различными подразделениями.

С сентября 2020 года в России выявлено более 20 подобных случаев мошенничества. Общая сумма ущерба составила более 6,7 миллиона рублей. По фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела.

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