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Астролог рассказала, почему не стоит резко менять свою жизнь 17 февраля
Фото: Скриншот с видео на youtube/ fox channel

Астролог рассказала, почему не стоит резко менять свою жизнь 17 февраля

Елена Фролова

Общество

День квадрата Сатурна с Ураном наблюдается в среду, 17 февраля. В связи с этим профессиональный астролог Инна Любимова рассказала, стоит ли в этот период кардинального менять свою жизнь. Об этом сообщает ФАН.

— Это очень важная и интересная астрологическая дата. Даже само понятие «квадрат» говорит о том, что ситуация будет неблагоприятной. Сатурн отвечает за структуру власти, государственный строй и способы управления страной. Уран же говорит о желании крупных перемен. Эта планета всегда старается свергнуть устоявшиеся традиции, — объяснила Инна Любимова.

Поэтому стоит принять во внимание тот факт, что указанные планеты «встречаются» не в дружеской обстановке. По мнению астролога не нужно искать в это время благоприятных моментов для кардинальных жизненных поворотов. По словам эксперта, 17 февраля многим людям захочется чего-то нового, но этим желаниям не стоит следовать.

— Сейчас вы можете заблуждаться в своих желаниях. Любую идею необходимо тщательно обдумать, — подчеркнула астролог.

Она также добавила, что квадрат Сатурна и Урана еще дважды будет влиять на человечество в 2021 году – 14 июня и 24 декабря.

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СатурнастрологияУран
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