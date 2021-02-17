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Лавина на Сахалине обрушилась на автомобиль скорой помощи
Фото: Telegram / РИА Новости

Лавина на Сахалине обрушилась на автомобиль скорой помощи

Виктория Родимкина

Происшествия

На Сахалине лавина сошла на машину скорой помощи, под толщей снега могли оказаться фельдшер и водитель. Об этом сообщили в Восточной горнорудной компании в среду, 17 февраля.

Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал. Автомобиль откапывали спецтехникой.

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале РИА Новости, показано, как экскаватор раскапывает груду снега, под которой виднеется автомобиль скорой. После этого машину вытащили специальным тросом.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

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