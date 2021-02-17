Детский театр юного актера реконструировали в центре Москвы

Фото: Официальный портал мэра и правительства Москвы

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В Москве завершили реконструкцию Детского музыкального театра юного актера. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уточняется, что в здании обновили зал на 248 мест, в нем установили современное оборудование. Кроме того, в театре восстановили помещения для репетиций, классы для занятий, гримерные, а также кафе.

— В обновленном здании созданы репетиционные помещения, зрительный зал на 248 мест с современным оборудованием, гримерные, мастерские и костюмерные. Размещенный в здании учебно-репетиционный комплекс включает вокальные классы, репетиционные залы и учительские комнаты. Кроме того, здесь обустроен медпункт для оказания первой медицинской помощи и кафе, — отметил Бочкарев.

Строительные работы вели за счет бюджетных средств. В здании обновили кровлю, реконструировали фасад и сделали над входами козырьки. Здание театра имеет историческую ценность, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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