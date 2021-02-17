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Музей Победы проведет онлайн-мероприятия ко Дню защитника Отечества
Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы проведет онлайн-мероприятия ко Дню защитника Отечества

Анастасия Волоснова

Город

Музей Победы проведет онлайн-мероприятия ко Дню защитника Отечества 23 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Для зрителей устроят онлайн-встречи с авторами военных песен. Послушать музыку ветеранов можно будет на виртуальном концерте «Ветер Побед». В честь праздника телевидение музея выпустит специальные сюжеты о танкетке Т-27 и Валентине Гризодубовой, которая стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза.

Кроме того, в кинотеатре Музея Победы всем желающим покажут фильм «Они сражались за Родину». Уточняется, что фильм посвящен подвигу солдат, их любви к своей стране. Зрители узнают, какой ценой ветеранам давалась победа.

В качестве праздничного подарка музей предлагает прийти на онлайн-экскурсии по музею. Их будут проводить в 13.00 и в 17.30. Зрители увидят Зал исторической правды, выставку «Подвиг Армии», диораму «Контрнаступление под Москвой», а экскурсоводы расскажут участникам экскурсии про данные экспозиции.

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