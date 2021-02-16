Школьники представили на выставке в Музее Победы более 70 ценных экспонатов

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичная школа представила на выставке в Музее Победы более 70 уникальных исторических экспонатов. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Учебное заведение составило экспозицию, посвященную боевому пути авиаполка «Нормандия — Неман» и 303-й истребительной авиационной дивизии. Она открылась в рамках программы «Школьный музей Победы». Уточняется, что организацией выставки занималась московская школа № 2025.

На церемонии открытия во вторник, 16 февраля, присутствовал атташе ВВС Франции подполковник Венсен Фужер.

— Это большая честь — быть с вами и отдать дань уважения тем, кто боролся за свободу, — отметил он.

В коллекции новой выставки можно увидеть архивные фотографии военных, раскрывающие детали жизни летчиков. Символом школьного музея стали две куклы, одетые в военную форму. Игрушки подарил школьникам портной, шивший обмундирование для полка «Нормандия — Неман».

— В нашем музее создан специальный зал, чтобы школьные музеи могли выйти за рамки своих образовательных организаций. Они показывают свои наработки, помогающие делать историю нашей страны ближе каждому школьнику, — отметила руководитель детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Юные активисты готовы рассказать об истории раритетных вещей, которые были подарены для коллекции героями войны или их родственниками.

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