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Аномальная зима пришла в южные американские штаты
Фото: pixabay.com

Аномальная зима пришла в южные американские штаты

Елена Фролова

В мире

Настоящая зима пришла в тропические регионы Соединенных Штатов Америки впервые за долгие годы. Многие американцы из-за неподготовленности городской инфраструктуры оказались без электричества, остановилась добыча нефти. Об этом сообщает издание «Взгляд».

Так, экстремально холодная погода стала причиной транспортного и энергетического коллапса в Техасе. Из-за мороза здесь отключили электроэнергию более чем для миллиона домохозяйств, закрыли нефтеперерабатывающие заводы, а также замерзли скважины со сланцевым газом.

Согласно данным Национальной метеорологической службы США, в зоне бедствия оказались почти 150 миллионов человек, которые проживают в 25 штатах от южного побережья Техаса до восточного побережья Новой Англии.

По мнению метеорологов и экологов, такой катаклизм связан с эффектом глобального потепления и антропогенным изменением климата. За последние дни до 30 сантиметров снежных осадков выпало не только в Техасе, но и Миссури, Луизиане, Арканзасе и Оклахоме. К примеру, в Луизиане и Техасе обычно средние температуры в феврале составляют от двух до 23 градусов по Цельсию. По информации синоптиков, в некоторых южных штатах температура воздуха опустилась до рекордно низких значений — от минус 10 до минус 22 градусов.

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