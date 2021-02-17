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Пенсионерка лишилась восьми миллионов рублей после разговора с неизвестными
Фото: moscow-live

Пенсионерка лишилась восьми миллионов рублей после разговора с неизвестными

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Тверская улицаКарта всех событий

Москвичка лишилась крупной суммы денег после разговора по телефону с неизвестными. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 17 февраля.

Уточняется, что женщине, проживающей на Тверской улице, поступил телефонный звонок от якобы сотрудника банка, который призвал ее перевести деньги на сторонние счета из-за угрозы мошеннических действий.

После разговора, москвичка в течение двух недель переводила деньги на предоставленные мошенниками счета и успела отдать аферистам более восемь миллионов рублей.

Поняв, что ее обманули женщина обратилась в правоохранительные органы.

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