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Спасатели вытащили кота, застрявшего между труб в столичной квартире
Фото: Департамент гражданской обороны и защиты населения

Спасатели вытащили кота, застрявшего между труб в столичной квартире

Анастасия Волоснова

Город

Сотрудники «СпасРезерва» спасли кота Василия, вытащив его из сантехнического шкафа в квартире на севера-востоке Москвы. Об этом сообщает Департамент делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Уточняется, что хозяева взяли кота из приюта полтора года назад. Животное решило забраться в сантехнический шкаф, так как любит прятаться в укромных местах дома. Кот пролез в ревизионное окно и застрял между труб, уточнили в ведомстве.

— Почти два часа хозяева боролись с ситуацией самостоятельно, потом обратились к спасателям. Прибывшие на место происшествия сотрудники спасательной службы разобрали шкаф кухонного гарнитура, который примыкал к стене, с разрешения владельцев кота в перегородке между кухней и ванной было сделано отверстие, — пояснили в пресс-службе.

Видео: Департамент гражданской обороны и защиты населения

Животное удалось вытащить через проделанное в сантехническом шкафу отверстии. В настоящее время кот возвращен хозяевам, уточнили в ведомстве.

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