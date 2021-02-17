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«Песочно-снежные ангелы»: певица Нюша поделилась с поклонниками фото с отдыха
Фото: Официальная страница Нюши в instagram (https://www.instagram.com/nyusha_nyusha/)

«Песочно-снежные ангелы»: певица Нюша поделилась с поклонниками фото с отдыха

Никита Абрамов

Звезды

Российская певица Нюша опубликовала новую фотографию со своего отдыха. На снимке запечатлена певица вместе со своей дочкой Симбой, лежащие на песчаном пляже.

— А скоро будем делать так на снегу, — подписала фото в своем Instagram-певица.

Подписчики восторженно отреагировали на пост певицы.

«Песочно-снежные ангелы»; «Загорелые путешественницы»; «Лучше на теплом песочке»; «Такие милашки», — написали поклонники в комментариях.

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отдыхфотографпевица Нюша
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