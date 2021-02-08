«Шикарная»: Нюша показала фото в бикини с Мальдив

Нюша восхитила фанатов / Фото: https://www.instagram.com/nyusha_nyusha/

Певица Нюша с супругом Игорем Сивовым, дочкой Симбой и младшим пасынком отдыхают на Мальдивских островах. С побережья океана артистка часто делится летними фото.

Звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котором запечатлелась в купальнике.

— Впервые обнаружила, что у меня так много веснушек! — подписала кадр Нюша.

Поклонники артистки оценили фото и отметили, что она прекрасно выглядит.

«Природная красота, солнечные лучики поцеловали»; «Красивая»; «Суперская»; «Шикарная», — оставили комментарии пользователи.

Ранее Певица Нюша опубликовала видео с отдыха.

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