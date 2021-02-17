«Красиво!»: Мария Шарапова опубликовала новое фото с отдыха
Бывшая первая ракетка мира, теннисистка Мария Шарапова поделилась с поклонниками фотографией с отдыха на островах Теркс и Кайкос.
На снимке Мария позирует в черном купальнике, сидя на камнях около морского побережья.
Подписчики оценили живописность фотографии.
«Красиво!»; «Смотрится фантастично»; «Отличное место»; «Маша, наслаждайся отдыхом», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Шараповой.
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