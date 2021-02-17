«Душевный покой»: певица Дакота поделилась с поклонниками снимком с отдыха

Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Российская певица Рита Дакота обрадовала поклонников фотографией с отдыха. На снимке, сделанном на Бали, она позирует на живописном фоне скал и моря.

— Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого, — подписала фото в своем Instagram-аккаунте Дакота.

Подписчики с восторгом отреагировали на публикацию.

«Рита, мы верим в тебя!»; «Ты невероятная!»; «Как молитва Экзюпери»; «Какой вид. Фантастика», — написали поклонники в комментариях.

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