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Пожарные локализовали распространение огня в двух ангарах в Краснодаре
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Пожарные локализовали распространение огня в двух ангарах в Краснодаре

Кирилл Николаев

Происшествия

В двух ангарах в Краснодаре произошел пожар. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на улице Конечной, дом 2. Пожарные локализовали распространение огня в двух ангарах на площади 1000 квадратных метров. К тушению привлечены 108 человек и 34 единицы техники.

Из-за возгорания произошло обрушение кровли на площади 100 квадратных метров.

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МЧС РоссииКраснодарпожар
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