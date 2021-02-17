Строительство храмового комплекса завершили в Перове

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, вл44 Карта всех событий

В Перове завершили строительство храмового комплекса, рассчитанного на 500 прихожан. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Отмечается, что храм был возведен в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Он является первым сданным в этом году объектом по программе строительства православных храмов.

Новый комплекс находится по адресу шоссе Энтузиастов, владение 44.

— Храмовый комплекс начал строиться в 2018 году. Благодаря поддержке крупного благотворителя строительство было завершено в намеченные сроки. Комплекс представляет собой одно здание, в котором гармонично объединяются храм на 500 прихожан и приходские помещения, — отметил Сергей Левкин.

По программе строительства храмов на востоке Москвы построили уже 11 храмов. Еще семь объектов строятся в настоящее время и два находятся на стадии проектирования, сообщает официальный сайт мэра столицы.

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