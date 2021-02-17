«Большой труд»: сын Плющенко показал умение садиться на шпагат
Александр Плющенко, сын фигуриста Евгения Плющенко, поделился с поклонниками видеозаписью своей тренировки. На видео запечатлено, как Плющенко-младший садится на шпагат.
— За каждым красивым движением или элементом стоит большой труд, кто знает, тот поймет, а кто хейтер — не поймет никогда, — подписал видео Александр.
Подписчики положительно отреагировали на публикацию.
«Молодец, Сашенька. Будущий чемпион»; «Умничка»; «Молодец! Целеустремленный»; «Молодец, помню, как он начинал только учить все эти элементы», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram.
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