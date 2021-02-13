Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Смешно, но не коробит»: Лоза высказался о регистрации бренда «Гном Гномыч»
Фото: instagram.com/gnomgnomych

«Смешно, но не коробит»: Лоза высказался о регистрации бренда «Гном Гномыч»

Руслан Давлетшин

Культура

Регистрация бренда «Гном Гномыч» не несет никакой опасности. Поэтому продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион Евгений Плющенко имеют полное право зарезервировать псевдоним их сына Александра за своей семьей, считает певец и композитор Юрий Лоза.

— Вы когда смотрите на условный «Пельмень хаус», это же не вызывает у вас никаких эмоций. Смешно, но никого не коробит, — привел пример артист в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

А «Гном Гномыч», по его словам, — запоминающееся название, которое никому жить не мешает, скорее, наоборот. Кроме того, певец не видит в использовании псевдонима ребенка некорректности.

— Машины ведь люди покупают с интересными номерами. Они платят за них государству приличные деньги. Мы по этому поводу не возмущаемся, как и по поводу ярких вывесок. Так что, она (Яна Рудковская — прим. «ВМ») имеет на это (использование сценического имени своего ребенка — прим. «ВМ») полное право, — подытожил Лоза.

Напомним, ранее стало известно, что продюсер Яна Рудковская обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию бренда «Гном Гномыч». Она посчитала, что это название должно принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили.

Читайте также: «Скоро люлечка будет мала»: Рудковская показала повзрослевшего младшего сына

Евгений ПлющенкоЮрий ЛозаЯна Рудковская
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте