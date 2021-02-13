«Смешно, но не коробит»: Лоза высказался о регистрации бренда «Гном Гномыч»

Фото: instagram.com/gnomgnomych

Регистрация бренда «Гном Гномыч» не несет никакой опасности. Поэтому продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион Евгений Плющенко имеют полное право зарезервировать псевдоним их сына Александра за своей семьей, считает певец и композитор Юрий Лоза.

— Вы когда смотрите на условный «Пельмень хаус», это же не вызывает у вас никаких эмоций. Смешно, но никого не коробит, — привел пример артист в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

А «Гном Гномыч», по его словам, — запоминающееся название, которое никому жить не мешает, скорее, наоборот. Кроме того, певец не видит в использовании псевдонима ребенка некорректности.

— Машины ведь люди покупают с интересными номерами. Они платят за них государству приличные деньги. Мы по этому поводу не возмущаемся, как и по поводу ярких вывесок. Так что, она (Яна Рудковская — прим. «ВМ») имеет на это (использование сценического имени своего ребенка — прим. «ВМ») полное право, — подытожил Лоза.

Напомним, ранее стало известно, что продюсер Яна Рудковская обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию бренда «Гном Гномыч». Она посчитала, что это название должно принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили.

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