Рудковская подала заявку на регистрацию бренда «Гном Гномыч»

Фото: instagram.com/gnomgnomych

Продюсер Яна Рудковская обратилась в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с заявкой на регистрацию бренда «Гном Гномыч».

— Я подала заявку на регистрацию этого бренда, потому что считаю, что он должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили, — пояснила продюсер.

Она отметила, что ее семья имеет на это полное право. По словам Рудковской, они сделали это не только для того, чтобы защитить права на бренд. Однако подробности продюсер раскрывать не стала, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, Гном Гномыч — прозвище, которое Яна Рудковская и Евгений Плющенко дали своему старшему сыну Александру.

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