«Должны официально установить»: Юрист рассказал о заказчиках клеветы на сына Плющенко

Александр Плющенко

Юрист Александр Добровинский, который представляет интересы семьи Яны Рудковской и Евгения Плющенко, рассказал, что следствию предстоит установить заказчиков статьи, в которой оклеветали их сына Александра.

Ранее были получены результаты экспертизы, согласно которым доказано, чтоАлександра Плющенко нет синдрома Аспергера и он абсолютно здоров.

— И на основании этой экспертизы следствие будет продолжать свою работу, потому что уже доказано, что это ложь. Мы сегодня знаем, кто является заказчиком. Но теперь это должны официально установить правоохранительные органы. И когда это будет установлено, дело будет передано в суд, — цитирует юриста 5-tv.ru.

Подчеркивается, что звездная пара не планирует останавливаться на этом. Рудковская и Плющенко хотят добиться изменения в законодательство о СМИ, чтобы больше никто не смог оскорбить честь детей.

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