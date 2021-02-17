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«Бизнес-проект»: Соседов раскритиковал идею Барецкого открыть кладбище для звезд
Фото: Youtube /Х-фактор

«Бизнес-проект»: Соседов раскритиковал идею Барецкого открыть кладбище для звезд

Никита Абрамов

Звезды

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал предложение шоумена Стаса Барецкого открыть в Мытищах кладбище для звезд. Критик считает, что шоумен преследует меркантильные цели.

— Я вижу в этой идее просто бизнес-проект. Барецкий хочет открыть свое дело. Что-то кому-то собирать, какие-то фонды. Он как, у кого собирается брать, у спонсоров деньги на похороны? Он как это видит? Это все очень странно, — возмущенно сказал Соседов.

Также критик напомнил, что есть кладбища, на которых простого человека не смогут никогда похоронить. Идея открытия на погосте концертной площадки тоже оказалась непонятна Соседову.

— Эта идея не должна быть поддержана никак, — цитирует критика 5-tv.ru.

Ранее сообщалось о предложении шоумена Стаса Барецкого открыть кладбище для звезд. Он отметил, что у него в Мытищинском районе есть два гектара земли, которые можно для этого использовать.

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Сергей СоседовСтас Барецкийкладбище
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