Народный календарь. Как вернуть потраченные деньги 18 февраля

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Православная церковь 18 февраля почитает память мученицы Агафьи. В связи с этим день получил название Агафья-коровница, он известен так же, как голодуха или поминальница.

В этот день принято ходить в церковь и молиться за упокой душ родных и близких, уделяя особое внимание тем, кто умер насильственной смертью. Считается, что Агафья способна успокоить и защитить эти души.

Также святую Агафью считает защитницей от пожаров. Существует поверье, что освященный в церкви в этот день ржаной хлеб и соль, брошенные в огонь, способны ускорить его затухание.

Еще одна народная примета связана с ритуалом, который можно провести 18 февраля для возвращения потраченных денег. Если планируются большие траты, нужно положить монету из кошелька под коврик дома и произнести «Тут сиди, братьев жди. Они со мной пройдутся и к тебе вернутся!». После возвращения домой монету нужно положить обратно в кошелек.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как вернуть потраченные деньги 18 февраля

Приметы погоды обещали потепление, если 18 февраля вода поднимается в водоемах. Идущий в этот день снег сулит раннюю весну, а мороз — жаркое лето.

В нашей стране 18 февраля отмечают День транспортной полиции России. Это неофициальный профессиональный праздник, отмечаемый сотрудниками правоохранительных органов, отвечающих за безопасность на транспорте.

Кроме того, в этот день в 1930 году астроном Клайд Томбо открыл планету Плутон, теоретическое существование которой было предсказано в 1915 году астрономом Персивалем Ловеллом.

В этот день родились итальянский автопроизводитель Энцо Феррари, российский певец Аркадий Укупник, американский актер Джон Траволта, российский рок-музыкант Александр Барыкин и российский теннисист Евгений Кафельников.

Именины отмечают Михаил, Макар, Антон и Василиса.

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