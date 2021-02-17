Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Народный календарь. Как вернуть потраченные деньги 18 февраля
Фото: moscow-live

Народный календарь. Как вернуть потраченные деньги 18 февраля

Василий Плиткин

Общество

Православная церковь 18 февраля почитает память мученицы Агафьи. В связи с этим день получил название Агафья-коровница, он известен так же, как голодуха или поминальница.

В этот день принято ходить в церковь и молиться за упокой душ родных и близких, уделяя особое внимание тем, кто умер насильственной смертью. Считается, что Агафья способна успокоить и защитить эти души.

Также святую Агафью считает защитницей от пожаров. Существует поверье, что освященный в церкви в этот день ржаной хлеб и соль, брошенные в огонь, способны ускорить его затухание.

Еще одна народная примета связана с ритуалом, который можно провести 18 февраля для возвращения потраченных денег. Если планируются большие траты, нужно положить монету из кошелька под коврик дома и произнести «Тут сиди, братьев жди. Они со мной пройдутся и к тебе вернутся!». После возвращения домой монету нужно положить обратно в кошелек.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как вернуть потраченные деньги 18 февраля

Приметы погоды обещали потепление, если 18 февраля вода поднимается в водоемах. Идущий в этот день снег сулит раннюю весну, а мороз — жаркое лето.

В нашей стране 18 февраля отмечают День транспортной полиции России. Это неофициальный профессиональный праздник, отмечаемый сотрудниками правоохранительных органов, отвечающих за безопасность на транспорте.

Кроме того, в этот день в 1930 году астроном Клайд Томбо открыл планету Плутон, теоретическое существование которой было предсказано в 1915 году астрономом Персивалем Ловеллом.

В этот день родились итальянский автопроизводитель Энцо Феррари, российский певец Аркадий Укупник, американский актер Джон Траволта, российский рок-музыкант Александр Барыкин и российский теннисист Евгений Кафельников.

Именины отмечают Михаил, Макар, Антон и Василиса.

Читайте также: Народный календарь. Чего нельзя делать 17 февраля, чтобы не навлечь беду

народный календарьВидео ВМвера в приметы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Беда, которая нас объединяет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте