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Названы самые оригинальные идеи москвичей, реализованные в городе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Названы самые оригинальные идеи москвичей, реализованные в городе

Руслан Давлетшин

Город

При поддержке правительства Москвы в столице уже семь лет функционирует краудсорсинговая платформа «Город идей». За это время с ее помощью было реализовано свыше 2,5 тысячи инициатив горожан из 4,5 тысячи одобренных и 30 проектов. А всего предложений по улучшению столичной городской среды поступило более 100 тысяч. О самых оригинальных из них «Вечерней Москве» рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», отвечающего за функционирование ресурса, Александр Пищелко.

— Из необычных идей стоит отметить предложения в рамках проекта «Культурные центры. Будущее». Теперь в Москве открыты антикафе в культурных центрах и мастерские широкого профиля для совместного творчества родителей и детей. На их территории есть программы для мужчин. Например, кружок рыболовов, «сделай сам», курсы для молодых пап. Есть программы для женщин в декрете, в том числе в выходные дни, — отметил собеседник «ВМ».

Также реализован проект «Мой парк», в рамках которого москвичей научили делать скворечники и кормушки. В теплое время года проходят курсы молодых мам на природе, занятия йогой, гимнастикой для беременных, дыхательными упражнениями. А в рамках проекта «Город спорта» проводятся соревнования собаководов и развивается любительский спорт — хоккей, футбол, настольный теннис, северная ходьба и так далее.

Все это стало возможным благодаря активности и инициативности жителей столицы. Благодаря современным технологиям предложить свою идею и видение по улучшению городской среды может любой желающий на сайте crowd.mos.ru. Затем инициативу проверят эксперты, и, если она окажется лучшей, ее обязательно реализуют.

Читайте также: Антикафе и Wi-Fi в МФЦ: как москвичи помогают сделать город лучше

улучшение условийМосквакраудсорсинг-проекты
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