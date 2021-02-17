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Возгорание в торговом павильоне произошло на рынке в Самаре
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Возгорание в торговом павильоне произошло на рынке в Самаре

Никита Абрамов

Происшествия

На рынке в Самаре произошло возгорание в павильоне. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает МЧС РФ.

Огонь охватил площадь 1,5 тысячи квадратных метров. Возгорание произошло на улице Магистральной.

— По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Происходит горение в торговом павильоне, — цитирует сообщение РИА Новости.

На данный момент пожар тушат 46 человек, а также 15 единиц техники.

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