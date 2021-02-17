Схема движения транспорта изменится на нескольких улицах Москвы

Фото: mos.ru / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Аминьевское шосссе Карта всех событий

На нескольких улицах столицы из-за проведения инженерных работ изменится схема движения транспорта. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

По 25 апреля ограничения введены на участке Проектируемого проезда № 1432 от Аминьевского шоссе до Нежинской улицы. Кроме того, изменилась схема движения на ряде участков дублера Ломоносовского проспекта. Проезд по одной полосе ограничат по 10 июля на участке от дома 34 до дома 36а, по 15 мая — в районе дома 36а, а с 16 мая по 10 июля — от дома 36а до дома 38.

Инженерные работы также проводятся до 26 марта на участках Новоостаповской улицы. По 25 апреля действуют ограничения в боковом проезде Алтуфьевского шоссе в районе пересечения с Нововладыкинским проездом и на участке от дома 5, корпус 1 до дома 1, корпус 1. Более того, по 15 октября ограничен проезд по двум полосам на Боровском шоссе в районе пересечения с Приречной улицей.

Фото: Информационный центр Транспортного комплекса Москвы

Схема движения транспорта изменится на улице Буракова от дома 8, строения 10 до дома 12, строения 6. Из-за инженерных работ будет ограничено движение по одной полосе на Вятской улице. С 17 по 27 февраля ограничен проезд в районе пересечения с четвертым Вятским переулком, а с 6 марта по 25 апреля — в районе дома 41а по Вятской улице.

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