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Полиция обнаружила почти 45 килограммов наркотиков у межрегиональных курьеров
Фото: https://pixabay.com

Полиция обнаружила почти 45 килограммов наркотиков у межрегиональных курьеров

Кирилл Николаев

Происшествия

Сотрудники полиции установили личность межрегионального курьера, который подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили на сайте МВД Медиа.

Позднее в Тульской области был задержан сообщник подозреваемого. Он следовал на автомобиле из Москвы в Липецк. В ходе осмотра его машины найдены 90 свертков с различными наркотическими и психотропными веществами общей массой почти 45 килограммов.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей. Один из задержанных уже дал признательные показания.

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