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Москвичам рассказали, как не нужно вести себя на собеседовании
Фото: https://pixabay.com/ru

Москвичам рассказали, как не нужно вести себя на собеседовании

Кирилл Николаев

Общество

Эксперты центра «Моя карьера» рассказали, как не нужно вести себя на собеседовании. Советы москвичам появились в Telegram-канале «Москва о важном».

В первую очередь претенденту на вакансию не нужно нервничать. Собеседование — это стрессовая ситуация, но важно держать себя в руках. Во время беседы с работодателем не стоит увлекаться рассказами о себе, упоминая увлечения и хобби.

На собеседовании не нужно быть фамильярным и высокомерным. Кроме того, не стоит вести себя так, будто вас уже приняли на работу. Во время собеседования не нужно преувеличивать свои заслуги и делать акцент на зарплате. Говоря только о размере оклада, претендент на вакансию производит впечатление ненадежного сотрудника.

Также не нужно быть назойливым. Не стоит постоянно звонить в компанию для выяснения результатов собеседования, так как работодатель может принять это за отчаяние.

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Трудоустройствособеседованиесоветы
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