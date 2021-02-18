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Телефонных мошенников задержали в подмосковном Дзержинском
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области

Телефонных мошенников задержали в подмосковном Дзержинском

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного города Дзержинский задержали двоих подозреваемых в телефонном мошенничестве. Об этом в четверг, 18 февраля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

Как уточняет пресс-служба ведомства, жительнице Дзержинского поступил телефонный звонок — якобы от сотрудника банка, заявившего, будто на девушку оформили кредит. Второй участник мошеннической схемы позвонил через несколько минут от имени полицейского. Он утверждал, будто получил заявление из службы безопасности банка и проводит по нему проверку.

Затем злоумышленники вновь под видом работников банка позвонили девушке и объявили, что якобы для аннулирования задолженности ей необходимо оформить кредит в другом банке, а полученные деньги поместить на указанный ими безопасный счет.

Жительница Дзержинского поверила мошенникам и перевела на указанный ими счет 200 тысяч рублей. Последующие попытки дозвониться до «сотрудников банка» ни к чему не привели.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали двух жителей Тульской области в возрасте 29 и 33 года. Из их квартир изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и другие свидетельства причастности к мошеннической деятельности.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Задержанные помещены под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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