Провизор объяснила, в чем опасность дешевых аналогов лекарств

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Провизор Ирина Булыгина рассказала, чем опасны доступные по цене аналоги лекарственных препаратов.

— За редким исключением у любого препарата есть масса торговых аналогов, потому что действующих молекул у нас не так много, а вот торговых наименований у нас целое море, — уточнила провизор.

Она отметила, что вспомогательные и связующие вещества в аналогах и оригинальных препаратах разнятся. Производители просто проверяют, что препарат поступил в кровь и «вышел» из организма, после чего считается, что лекарство работает. Но часто производители не проводят терапевтическую эквивалентность оригинальному препарату.

— Когда дженерик выпускается в оборот, делается так называемая биоэквивалентность или усеченные клинические испытания, потому что это не так затратно по деньгам и времени, — пояснила Булыгина.

По ее словам, дженерики можно принимать, например, при головной боли, но при хронических заболеваниях лучше употреблять оригинальные лекарства. Аналоги могут вызвать побочные эффекты, сообщает телеканал «360».

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