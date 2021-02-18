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В Крыму ответили на планы Киева перекрыть подачу воды на полуостров
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Крыму ответили на планы Киева перекрыть подачу воды на полуостров

Анастасия Чанцева

Власть

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью намерение Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды на полуостров.

— В Крыму ведутся масштабные работы по укреплению водной безопасности полуострова, поэтому любая перспектива получения воды с территории Украины становится для нас все менее актуальной и интересной, — заявил Бобков.

Он пояснил, что все эти рассуждения о строительстве дамбы на фоне отсутствия бюджетных денег у киевских властей «звучат как очередная глупость».

Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь еще хочет впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это, — добавил вице-спикер.

Бобков отметил, что жители Крыма уже давно привыкли рассчитывать только на свои силы.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы исключить возможность водоснабжения полуострова, передает РИА Новости.

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