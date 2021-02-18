Строительство магистрали от ТТК до МКАД началось на юго-востоке Москвы

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Строительство магистрали, которая станет дублером улицы Люблинская и протянется от Третьего транспортного кольца (ТТК) до МКАД, началось в Москве. Об этом в четверг, 18 февраля, рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства.

Отмечается, что на данный момент проводятся работы по пяти этапам возведения будущей магистрали. Их общая протяженность составит около девяти километров. Строительство одного из участков трассы уже началось. По трем из пяти направлений ведется проектирование, а еще на одном в марте планируются подготовительные работы.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов пояснил, что строительно-монтажные работы по второму этапу трассы предполагают возведение путепровода эстакадного типа через Курское направление Московской железной дороги длиной в один километр и 280 метров. Предполагается четыре полосы в каждом направлении. Также в данный этап войдет возведение эстакадных съездов и выездов длиной 1717 метров.

— Кроме этого, этап предполагает реконструкцию улицы Шоссейная, Ставропольская, Люблинская и Краснодарская на общей протяженности более 1,2 километра, — добавил Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что в нынешнее время проводится проектирование участка улично-дорожной сети от железнодорожного путепровода на пересечении между 2-м Южнопортовым проездом и улицы Южнопортовая до станции «Южный порт», а также пересечения улицы Южнопортовая и Проектируемого проезда №1423, сообщает агентство «Москва».

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