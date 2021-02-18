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«Мальчик, тебя здесь много»: Укупник рассказал о первом знакомстве с Пугачевой
Фото: PR-служба НТВ

«Мальчик, тебя здесь много»: Укупник рассказал о первом знакомстве с Пугачевой

Анастасия Чанцева

Звезды

Музыкант Аркадий Укупник рассказал, как впервые познакомился со звездой российской эстрады Аллой Пугачевой. Музыкант некоторое время являлся продюсером и не выступал на сцене как певец. Он одним из первых организовал корпоративную студию для записи песен.

В его студии однажды записывали песню Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков — младший. После двух дублей артисты повздорили и ушли. Укупнику пришлось «нарезать» полноценный трек из этих дублей и показать исходный результат Алле Пугачевой.

Примадонна оценила работу Укупника и решила снять клип на песню, выступив в роли режиссера.

— Это и был момент знакомства. Я пришел на съемку, тряслись поджилки, через час осмелел и стал что-то комментировать. Алла повернулась: «Мальчик, тебя здесь много». И я заткнулся. Позже я стал вхож в этот дом. Позже я принес ей показать кассету группы «Кармен», я был их продюсером. Алла перезвонила: «Парни еще сырые, а вот на обратной стороне ты поешь? Вот тебя я возьму», — рассказал Укупник в эфире программы «Судьба человека».

Так артиста пригласили на «Рождественские встречи», где он начал свой творческий путь на российской эстраде.

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Алла Пугачевазвезды эстрадыАркадий Укупник
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