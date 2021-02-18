Премьер Грузии заявил, что уходит в отставку

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Премьер Грузии Георгий Гахария заявил об отставке. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в офисе партии «Единого национального движения».

Уточняется, что Гахария принял такое решение из-за разногласий с командой по вопросу ареста оппозиционера, председателя партии Ники Мелия.

— К сожалению, из-за того, что я не смог договориться с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность, — цитирует экс-премьера РИА Новости.

Тбилисский городской суд в среду, 17 февраля, удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить меру пресечения на арест председателю партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Мелия.

Во вторник, 16 февраля, его лишили депутатской неприкосновенности, после чего прокуратура обратилась в суд с ходатайством избрать ему арест за то, что тот отказался платить избранный раньше залог в размере свыше 12 тысяч долларов. Судебное заседание длилось более шести часов.

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