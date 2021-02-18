СМИ: Девочка-подросток выпала из окна квартиры на 11-м этаже на западе Москвы

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Россия, Москва, Новопеределкинская улица Карта всех событий

Пятнадцатилетняя девочка выпала из окна квартиры в Москве. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Новопеределкинская улица. Девочка упала в сугроб, поэтому выжила. В результате падения подросток получил различные травмы, в том числе сотрясение мозга. На данный момент ребенка госпитализировали.

По факту происшествия следователи проводят проверку, передает ТАСС.

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