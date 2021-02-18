«Лежал один в каких-то трубках»: Самойлова рассказала о первой встрече с новорожденным сыном

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова поделилась воспоминаниями о первой встрече с новорожденным сыном Давидом.

— Это такое знаете максимальное комбо боли, когда и схватки были и кесарево. К моменту, когда меня привезли в операционную, я не спала уже около 26 часов. Я была просто адски уставшей и мне было просто нереально страшно, что аж подбрасывало на операционном столе. Потом операция, родился Давидик, — рассказала Самойлова на своей странице в Instagram-аккаунте.

По ее словам, после родов малыша забрали, виделся с ним только папа. Она увидела своего ребенка только спустя сутки. Первое время после операции Самойлова не могла ходить, поэтому передвигалась на специальной коляске.

— Он был таким крошечным и бедненьким и лежал там один, весь в трубках каких-то. Боже, как я рыдала. И никто не говорил, что именно с ним… Посидеть там у него мне разрешили минут 15. В Америке ты ничего не решаешь, все решает больница и врачи. Пока ребенок на территории больницы, за него несет ответственность больница. Даже ходить с ребенком на руках не разрешают, только сидя, либо в коляске, — рассказала Самойлова.

Четвертый по счету ребенок в звездной семье родился 18 февраля 2020 года, у пары уже есть трое девочек. Джиган и Оксана признались, что очень долго ждали появления мальчика в их семье.

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