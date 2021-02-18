Жилой комплекс в стиле модернизма построят в районе Марьина Роща

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

по адресу 4-я улица Марьиной рощи, вл. 12/1 Карта всех событий

Новый жилой комплекс в стиле модернизма появится в столичном районе Марьина Роща. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, проект будет состоять из пяти зданий, образовательного центра и офиса продаж, который позже переоборудуют в ресторан.

— Жилая часть комплекса будет состоять из трех высотных башен и двух клубных домов средней этажности. А модули этажей меняют угол поворота в зависимости от видовых характеристик: если из окон нижних этажей виден двор комплекса, то с верхних открывается более панорамный вид, — уточнил Кузнецов.

Отмечается, что на самом верху ЖК разместят пентхаусы. Основой проекта станут контрастные решения. С одной стороны, это строгость и простота линий, с другой — яркие вкрапления.

Высотные корпуса назовут в честь писателей-модернистов Томаса Манна, Теодора Драйзера и Альбера Камю. Это будут первые в столице башни с фасадами из натурального камня.

Читайте также: Необычный фасад сделают в доме по программе реновации в Красносельском районе