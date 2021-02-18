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Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в сфере производства
Фото: pixabay.com

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в сфере производства

Елена Фролова

Рынок труда

Эксперты назвали вакансии в области производства, которые являются самыми привлекательными для соискателей с точки зрения дохода. С результатами исследования сервиса «Работа.ру» ознакомился RT.

Выяснилось, что одну из самых высоких заработных плат работодатели предлагают технологам отдела разработки. Их труд оценивается в сумму до 250 тысяч рублей ежемесячно. Помимо всего прочего сотрудник на данной должности обязан иметь опыт в области модификации рецептур фруктовых наполнителей и отбора новых видов продукции.

До 200 тысяч рублей в месяц могут зарабатывать дизайнеры мебели на фабриках. От этих специалистов требуется опыт работы в сфере прямых продаж и знание тенденций на мебельном рынке.

На третьем месте оказались технологи на производстве товаров для творчества. Им работодатели готовы предложить до 150 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что соискатели должны знать технологические процессы изготовления красок и пластилина.

Чуть меньше — до 130 тысяч рублей — работодатели предлагают конструктору столярных изделий, который умеет составлять чертежи мебели и будет выезжать на замеры. Столько же будет получать печатник на цифровом оборудовании, имеющий навык работы в графических программах.

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