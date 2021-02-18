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Подмосковье стало лидером по производству кондитерских изделий и шоколада
Фото: pixabay.com

Подмосковье стало лидером по производству кондитерских изделий и шоколада

Елена Фролова

Общество

Московская область оказалась лидером среди российских регионов по объему производства кондитерских изделий и шоколада за 2020 год. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

По информации ведомства, в области было произведено более 420 тысяч тонн сладостей. Как рассказал исполняющий обязанности руководителя министерства Сергей Воскресенский, Подмосковье производит свыше десяти процентов от всего объема данной продукции по всей России. Всего на территории области насчитываются 20 крупных и средних предприятий, занимающихся производством шоколада и кондитерских изделий.

В ведомстве также напомнили, что за прошедший год объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области превысил миллиард долларов.

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