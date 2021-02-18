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В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии в России и мире
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии в России и мире

Виктория Родимкина

Общество

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил погодные аномалии, происходящие в России и мире.

По его словам, погодные условия легко объяснимы. Специалист рассказал, что в столице в ночь на 19 и 20 февраля температура воздуха может опуститься до минус 30 градусов, что ниже нормы. Также холоднее обычного будет на Урале и в Западной Сибири.

Роман Вильфанд пояснил, что когда циклоническая циркуляция происходит против часовой стрелки, а ациклоническая — по часовой стрелке, получается очень холодный воздух.

— Не просто холодный, а именно из приполярных регионов. И он обусловливает вот такую холодную погоду, — сказал синоптик.

Он отметил, что для антициклона характерны малая облачность и высокое давление. При этом воздух у земли холоднее, чем на высоте, из-за отсутствия облаков.

Такая же ситуация происходит в Канаде, США и Мексике. Роман Вильфанд добавил, что в России в два раза выросло число экстремальных погодных явлений. В стране происходят сильные дожди и ветры, резкие похолодания, длительная жара. Причиной этому, по словам специалиста, является глобальное потепление, передает телеканал «Звезда».

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ГидрометцентрРоман ВильфандПогодные аномалии в столице
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