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«Животный процесс»: Анна Хилькевич призналась, что ей нравятся роды
Фото: YouTube.com

«Животный процесс»: Анна Хилькевич призналась, что ей нравятся роды

Ксения Монахова

Звезды

Российская актриса Анна Хилькевич рассказала поклонникам о том, что ей нравится процесс рождения ребенка. Она отметила, что этот процесс является настоящим чудом.

— Почему-то многих очень удивил тот факт, что мне очень нравятся... роды! Но действительно оба раза были волшебными, — призналась артистка в Instagram-аккаунте.

По ее словам, важен правильный настрой перед родами. Она утверждает, что дважды верила в лучшее. Хилькевич добавила, что роды — процесс сакральный и особенный, ни на что не похожий, космический и духовный.

Актриса призвала всех, кому предстоит рождение ребенка, не сопротивляться схваткам и не бороться с ними, несмотря на то, что они могут быть по-настоящему болезненными. По мнению актрисы, каждый спазм нужно принять, прожить, «продышать», и тогда он уже не будет казаться мучением.

Она добавила, что во время первой беременности не понимала, как все пройдет, и боялась, поэтому было больно. Однако во второй раз между схватками актриса даже читала книгу и разговаривала с мужем.

— Рождение нового человека — очень высокодуховный, нечеловеческий и в то же время животный (в хорошем смысле) процесс. Только не повторяйте моей ошибки и не смотрите видео в интернете, как проходят роды, — предупредила Хилькевич.

В качестве фотографии для поста она выбрала снимок, который сделала спустя несколько часов после рождения второго ребенка.

Напомним, Анна Хилькевич и ее супруг воспитывают двух дочек. Пара поженилась в 2015 году.

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